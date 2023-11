Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update - Mehrere Personen durch reizenden Stoff verletzt

Schotten (ots)

Am Freitagmorgen (24.11.), gegen 9.30 Uhr, kam es zu einem Großaufgebot an Einsatzkräften an einer Schule in der Lindenstraße.

Derzeitigen Erkenntnissen nach haben fünf Schüler in einem Flur einen reizenden Stoff versprüht. Mit Pausenbeginn verließen zahlreiche Schülerinnen und Schüler ihre Klassenräume und kamen in der Folge mit dem bislang nicht bekannten Reizstoff in Kontakt. Dadurch wurden insgesamt 72 Schüler der Klassen 5 bis 8 leicht verletzt. Drei von ihnen kamen aufgrund von Atemwegsverletzungen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser, wo sie ambulant behandelt wurden. Alle anderen wurden vor Ort medizinisch versorgt.

Im Einsatz waren neben der Polizei rund 100 Kräfte des Rettungsdienstes sowie über 20 Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Vier der möglichen Verursacher wurden zum Polizeiposten Schotten sistiert, wo sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurden. Die Polizei hat die entsprechenden Ermittlungen wegen des Anfangsverdacht der gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. Diese dauern an.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell