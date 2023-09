Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Ladendieb gestellt

Olpe (ots)

Ein zunächst unbekannter Mann hat aus einem Drogeriemarkt in der Stellwerkstraße am Donnerstag (21. September) gegen 10:25 Uhr eine Gesichtspflege gestohlen. Anschließend flüchtete er in Richtung Innenstadt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich. Die Polizeibeamten stellten einen 40-jährigen Mann in der Kardinal-Von-Galen-Straße fest, auf den die Täterbeschreibung zutraf. Eine entsprechende Anzeige wurde geschrieben.

Am selben Abend fiel der Mann erneut auf: Er stahl in dem Selbstbedienungsladen des Krankenhauses diverse Lebensmittel. Eine erneute Fahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erneut erfolgreich: Polizeibeamte trafen ihn in der Bruchstraße an. Bei der Durchsuchung wurden diverse Gegenstände sichergestellt. Der 40-Jährige wurde auf Anordnung eines Richters zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Polizeibeamten schrieben eine entsprechende Anzeige.

