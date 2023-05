Polizei Hagen

POL-HA: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am 06.05.2023, gegen 22:15 Uhr, kam es in der Mühlenstraße in Hagen Mitte zu einer Verkehrsunfallflucht. Dort wurde ein Pkw Daewoo von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Nach Angaben eines Zeugen sei der Unbekannte beim Rangieren gegen den Daewoo gestoßen und habe sich anschließend über die Frankfurter Straße in Richtung Märkischer Ring entfernt. Der Fremdschaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Das Verursacherfahrzeug habe ein Kennzeichen aus dem EN-Kreis gehabt. Hinweise zum Flüchtigen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell