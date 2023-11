Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kupferdiebstahl - Einbruch in Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Kupferdiebstahl

Alsfeld. Unbekannte Täter zerstörten am Donnerstag (23.11.), zwischen 1 und 2 Uhr, gewaltsam Fensterscheiben einer Werkstatt in der Karl-Bröger-Straße und drangen in die Räumlichkeiten ein. Aus dem Inneren entwendeten sie etwa 60 Kupferrollen im Wert von rund 12.000 Euro. Vermutlich flüchteten die Täter mittels Pkw vom Tatort. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Lagerhalle

Alsfeld. Eine Lagerhalle in der Schwabenröder Straße war zwischen Mittwochabend (22.11.) und Donnerstagmorgen (23.11.) Ziel unbekannter Täter. Derzeitigen Erkenntnissen nach kletterten die Täter über einen Zaun, hebelten mehrere Türen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend flüchteten die Langfinger vermutlich ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden, dessen Höhe noch nicht genau beziffert werden kann. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell