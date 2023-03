Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am 01.03.2023 kam es gegen 07:35 Uhr in Viernheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Kind auf einem Fahrrad und einem Pkw. An dem Kreisel Weinheimer Straße / August-Bebel-Straße wollte die Fahrradfahrerin die August-Bebel-Straße an einem der Zebrastreifen überqueren. Dabei stieß sie gegen einen Pkw, der aus dem Kreisel heraus, in die August-Bebel-Straße in Richtung Alexander-von-Humboldt-Schule fahren wollte.

Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Der Fahrer half der Fahrradfahrerin auf, fuhr danach jedoch weiter ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Nach Angaben der Fahrradfahrerin handelt es sich um einen älteren Mann mit einem roten Auto. Genauere Angaben waren nicht möglich.

Mögliche Zeugen oder Personen die Hinweise auf den Fahrer geben können melden sich bitte bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer: 06206/9440-0.

Berichterstatter: PK Kunz

