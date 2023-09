POL-WAF: Ostbevern. Mehrere Scheiben eingeschlagen - Hinweise erbeten

Warendorf (ots) - Ein Unbekannter hat einen schwarzen BMW X1 in Ahlen angefahren, beschädigt und ist geflüchtet. Das Auto stand am Donnerstag (07.09.2023) zwischen 07.45 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz einer Schule am Bruno-Wagler-Weg und wurde vorne links beschädigt. Der Verursacher des Schades flüchtete. Hinweise zu dem Beteiligten nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: ...

