POL-WAF: Warendorf. Radfahrerin nach Zusammenstoß schwer verletzt

Warendorf (ots) - Bei einem Abbiegevorgang sind am Donnerstag (07.09.2023, 11.20 Uhr) zwei Lieferfahrzeuge in Beckum-Neubeckum zusammengestoßen - eine Person wurde verletzt. Eine 58-jährige Frau fuhr in ihrem Liefer-Bulli von der Lupinenstraße nach links in die Vellener Straße Richtung Neubeckum ortseinwärts. Zeitgleich fuhr ein 56-jähriger Mann aus Selm seinen Klein-Lkw auf der Vellerner Straße ortsauswärts in ...

