POL-WAF: Oelde. Verletzte nach Verkehrsunfall

Warendorf (ots) - Ein weißer Citroën ist am Mittwochmorgen (06.09.2023) in Warendorf angefahren und beschädigt worden - der Verursacher des Schadens ist geflüchtet. Das Auto war zwischen 09.45 Uhr und 10.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am August-Wessing-Damm abgestellt. Der Unbekannte beschädigte den Pkw in dieser Zeit hinten rechts. Hinweise zu dem Verursacher des Schadens bitte an die Polizei Warendorf, ...

