POL-BO: Bochumer (32) bricht in Gymnasium ein und wird schwer verletzt - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am 5. September in Bochum ist eine 20-Jährige leicht und ein 20-Jähriger schwer verletzt worden. Die Bochumerin fuhr gegen 8.30 Uhr mit ihrem Auto auf der Königsallee in Richtung Innenstadt und wollte nach links auf die Markstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr der Wittener mit seinem Krad auf der Königsallee in Richtung Bochum-Stiepel. Im Kreuzungsbereich kommt es zu einer ...

