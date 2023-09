POL-BO: Einbruch in Wanne-Eickel: Kripo fahndet nach schlankem Mann mit Kapuzenpullover

Herne (ots) - Am Dienstag, 5. September, kam es in Herne zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge. Die möglicherweise schwer verletzten Insassen eines weißen BMW flüchteten fußläufig von der Unfallstelle und ließen zwei Verletzte des anderen Pkw zurück. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein weißer BMW gegen 14.15 Uhr die Gelsenkircher Straße in ...

mehr