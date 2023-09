Polizei Bochum

POL-BO: Polizei findet zwei Tote in Herne - eine Mordkommission ermittelt

Herne (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Polizeipräsidiums Bochum.

Zu einem großen Polizeieinsatz ist es am Dienstagmorgen, 5. September 2023, in Herne-Holsterhausen gekommen.

Gegen 8 Uhr verständigte ein Mann über den Notruf die Polizei und gab an, dass er gerade seine Ehefrau erschossen habe und sich nun selber das Leben nehmen werde. Eine weitere Gesprächsführung war nicht möglich. Unverzüglich begaben sich zahlreiche Polizeibeamte und hinzugezogene Kräfte von Spezialeinheiten zur Einsatzörtlichkeit an der Horststraße, nahe "Kuckucksweg" in Herne. In dem Mehrfamilienhaus trafen die Einsatzkräfte auf einen leblosen Mann und eine leblose Frau.

Zur Klärung der genauen Abläufe und Hintergründe hat das Polizeipräsidium Bochum unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Bochum, Herrn Staatsanwalt Dietrich Streßig, eine Mordkommission eingerichtet.

Eine in den Nachmittagsstunden durchgeführte rechtsmedizinische Obduktion bestätigte tödliche Schussverletzungen bei beiden Verstorbenen, die den vom Mann beim Notruf geschilderten Verlauf schlüssig erscheinen lassen.

Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell