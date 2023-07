Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Züge mit Farbe besprüht

Marburg (Kreis Marburg-Biedenkopf) /Treysa (Schwalm-Eder-Kreis) (ots)

In gleich zwei Fällen ermittelt die Bundespolizei in Kassel seit letzten Freitag (14.7.) wegen illegaler Farbschmierereien in den Bahnhöfen Marburg und Treysa.

Im Bahnhof der Universitätsstadt (Abstellgleis 50) haben bislang Unbekannte an einem Zug mehrere Reisewagen besprüht und dabei eine Fläche von zirka 80 Quadratmetern verunreinigt. Der angerichtete Schaden beträgt hier rund 6500 Euro.

Zweiter Fall

Im Bahnhof Schwalmstadt-Treysa (Abstellgleis 40) besprühten Unbekannte einen Zug auf einer Fläche von etwa 14 Quadratmetern. Der angerichtete Schaden summiert sich hier auf 1200 Euro.

In beiden Fällen liegt die Tatzeit in der Nacht vom 13.7. auf den 14.7.2023. Bahnmitarbeiter entdeckten die Verunreinigungen jeweils am Freitagmorgen und verständigten die Bundespolizei.

Wer Hinweise zu den Farbschmierereien geben kann, wird gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Tel.-Nr. 0561 816160 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell