POL-BO: Polizei stellt Rauschgift sicher - 18-Jähriger festgenommen

Bochum (ots) - Bei einem Unfall in Bochum-Ehrenfeld am Dienstag, 5. September, ist ein 63-jähriger Pedelecfahrer aus Hattingen schwer verletzt worden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar, deshalb bittet die Polizei um Hinweise. Wer hat was gesehen? Zeugen hatten gegen 4.35 Uhr die Polizei zur Königsallee gerufen. Im Kreuzungsbereich Königsallee/Arnikastraße ...

