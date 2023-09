POL-BO: Zeugenaufruf: Polizei fahndet nach Schamverletzer

Bochum (ots) - Beamte der Bochumer Polizei haben am Montagnachmittag, 4. September, in Bochum einen 18-Jährigen wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgenommen. Gegen 15.50 Uhr waren Zivilbeamte der Polizei im Bereich des Uni-Centers in der Bochumer Hustadt unterwegs. Im hiesigen Parkhaus stießen sie auf mehrere Männer, die sich auffällig verhielten und bei Erkennen der Beamten von der Örtlichkeit ...

