Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Jugendliche beim versuchten Diebstahl ertappt

Unbekannte Buntmetall-Diebe in Sonneberg

Sonneberg/ Neuhaus am Rennweg (ots)

Vier Jungs im Alter von 13-14 Jahren wurden am Mittwochnachmittag dabei erwischt, wie sie in Neuhaus am Rennweg in eine Fabrikhalle in der Lichtetalstraße auf unbekannte Art und Weise eingedrungen waren. Offensichtlich wollten die Jugendlichen Buntmetall entwenden und wurden durch einen Zeugen gestört bzw. beobachtet, der schließlich die Polizei informierte. Die Personalien der Jungs wurden erfasst, sie wurden anschließend an ihre Eltern übergeben. Auch in Sonneberg waren Diebe unterwegs, die es auf Kupferfallrohr abgesehen hatten. Nämlich entwendeten Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen rund sechs Meter Kupferfallrohre von einem Gebäude in der Friedrich-Engels-Straße.

