Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Handtaschenraub

Xanten (ots)

Am Samstag gegen 17:20 Uhr kehrten zwei Damen im Alter von 73 und 76 Jahren in Xanten auf der Poststraße von einem Spaziergang zurück. Sie befanden sich nahe eines Hauseingangs, als sich plötzlich ein fremder Mann näherte. Der Mann hielt eine Pistole in der Hand und entriss der 73-Jährigen einen schwarzen Lederrucksack, den diese in der Hand gehalten hatte. Dabei stürzte die Seniorin und verletzte sich leicht. Der unbekannte Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Europaplatz. Die Fahndung nach ihm verlief erfolglos.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 20 bis 30 Jahre alt - ca. 185 cm groß - sehr schlank - dunkler Kapuzenpullover, wobei die Kapuze den Kopf bedeckte - dunkle Hose - sprach akzentfreies Hochdeutsch

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Xanten unter der Telefon-Nummer:02801/71420

