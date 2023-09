POL-WAF: Warendorf. Citroën angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen (07.09.2023) versucht sich Zugang zu einer Apotheke in Wadersloh-Liesborn zu verschaffen. Der oder die Täter zerschlugen hierfür zwischen 00.15 Uhr und 01.40 Uhr die Glasscheibe der Apotheke an der Königstraße. Hinweise zu dem Einbruch oder den Tätern nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de ...

