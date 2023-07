LPI-GTH: Motorradfahrer leicht verletzt

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 48-Jähriger wurde gestern Abend mit seinem Hyundai in der Straße Am Bahnhof einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Drogentest reagierte auf mehrere berauschende Mittel. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und zu Beweiszwecken eine Blutentnahme angeordnet. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.(ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Thüringer Polizei Telefon: 03621-781503 ...

