Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Einbruch in Tankstellengebäude

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Zwischen Sonntagmittag (19.11.) wurde festgestellt, dass Unbekannte eine Brücke in der Langenbrückenstraße mit Farbe beschmiert hatten. Die Schmierereien in Form eines Schriftzugs stehen nach derzeitigen Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Tankstellengebäude

Fulda. In der Nacht zu Freitag (24.11.) brachen Unbekannte in ein Tankstellengebäude in der Frankfurter Straße ein. Die Täter warfen dazu ein Fenster ein, scheiterten dann jedoch an einer Innentür. Sie flüchteten unerkannt und hinterließen rund 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(PB)

