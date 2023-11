Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle in Bad Hersfeld

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag, den 24.11.2023, um 13:40 Uhr, befuhr eine 53-jährige Lkw-Fahrerin mit ihrer Sattelzugmaschine samt Auflieger die B27 aus Richtung Hauneck in Richtung Bad Hersfeld. Die Fahrerin ordnete sich auf den Abbiegestreifen zur BAB4 in Richtung Kirchheim links ein. Ein 28-jähriger Pkw-Fahrer fuhr an der Lkw-Fahrerin rechts vorbei und scherte dann vor ihr auf den Abbiegestreifen zur BAB4 ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden bei der Sattelzugmaschine von circa 750 Euro und bei dem Pkw von 3000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Samstag, den 25.11.2023, um 10:45 Uhr, fuhr eine 77-jährige Pkw-Fahrerin aus dem City-Parkhaus Bad Hersfeld. An der Ausgangsschranke des Parkhauses öffnete die Pkw-Fahrerin ihre Tür, um auszusteigen und ihr Ticket an dem Einzugautomaten entwerten zu lassen. Während des Aussteigens setzte sich das Fahrzeug in Bewegung. Dabei touchierte das Fahrzeug den Einzugautomaten sowie die Schranke des Parkhauses und das Bein der Pkw-Fahrerin wurde zwischen der Fahrertür und dem Fahrzeug eingeklemmt. Es ist davon ausgehen, dass der Pkw mit Automatikgetriebe von der Fahrerin vor dem Aussteigen nicht in die Parkposition gesetzt wurde und somit sich Fahrzeug beim Loslassen des Bremspedals in Bewegung gesetzt hat. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht an ihrem Bein verletzt und sie musste zur weiteren Versorgung von einem Rettungswagen in das Klinikum Bad Hersfeld gebracht werden. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von circa 2500 Euro, an den Einrichtungen des Parkhauses entstand ein Sachschaden von circa 1000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Samstag, dem 25.11.2023, gg. 18.30 Uhr, befuhr eine 82-jährige Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg mit ihrem PKW die Heinrich-von-Stephan-Straße in Richtung Berliner Straße. An der dortigen Lichtsignalanlage wurde sie von einem anderen PKW rechts überholt, wobei dieser mit der Fahrerseite gegen die Beifahrerseite ihres Fahrzeugs stieß. Der bzw. die unbekannte Fahrzeugführer/-in entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird derzeit auf etwa 4000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Hersfeld - Am Samstag, dem 25.11.2023, gg. 18.50 Uhr, befand sich ein 76-jähriger Fußgänger aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg auf dem Parkplatz eines Krankenhauses im Bereich der Straße Am Wendeberg. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Landkreis Hersfeld-Rotenburg, wollte seinen PKW rückwärts einparken. Er übersah den Fußgänger und stieß mit diesem zusammen. Die Person stürzte und kam zu Fall. Hierbei wurde dieser verletzt, und zur weiteren Abklärung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Es kam zu keinem Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

