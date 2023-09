Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 230905.1 Kiel: Stromkabel beschädigt - 3. Polizeirevier Kiel vorübergehend geschlossen

Kiel (ots)

Bei Bauarbeiten ist am heutigen Morgen ein Stromkabel am Gebäude des 3. Polizeirevier Kiel beschädigt worden, so dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Aus diesem Grunde wird das 3. Polizeirevier vorübergehend geschlossen. Auch eine telefonische Erreichbarkeit des 3. PR Kiel ist derzeit nicht gewährleistet. In dringenden Fällen ist die Einsatzleitstelle über 110 erreichbar. Für Bürgerinnen und Bürger stehen die anderen Kieler Polizeireviere und Stationen zur Verfügung. Des Weiteren besteht die Möglichkeit der Anzeigenerstattung über die Polizei-Onlinewache unter www.schleswig-holstein.de.

Stephanie Lage

