Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Hersfeld (ots)

Am Samstag (25.11.), gg. 13:05 Uhr, kam es in der Meisebacher Straße in Bad Hersfeld zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 29-jähriger Paketauslieferer fuhr mit seinem Transporter aus einem Grundstück auf die Meisebacher Straße ein. Diese wurde durch eine 26-jährige Hersfelderin mit ihrem Pkw in Richtung stadtauswärts befahren, als es zum Zusammenstoß kam. Der Pkw der Hersfelderin wurde dabei gegen eine Grundstücksmauer geschleudert, an der Sachschaden entstand. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro

Gefertigt: Hübner, PHK, Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell