POL-HG: Zweimal Brandstiftung an Wohnkomplex & Schnellimbiss +++ Erneuter Pkw-Aufbruch in Königstein +++ Veranstaltungszelt mit Farbe besprüht +++ Glück im Unglück für 24-jährigen Autofahrer

1. Zweimal Brandstiftung an Wohnkomplex & Schnellimbiss, Oberursel-Oberstedten, Schmiedstraße & Industriestraße, Donnerstag, 21.09.2023, 05:50 Uhr

(da)Am Donnerstagmorgen hat ein Brandstifter in Oberstedten gleich zweimal sein Unwesen getrieben. Gegen 05:50 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in die Schmiedstraße gerufen. Dort war in der Waschküche eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Im Zuge der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein musste. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert werden. Das Wohnhaus blieb bewohnbar, Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird derzeit auf 2.000 Euro geschätzt. Kurze Zeit später wurde in der Industriestraße ein zweiter gezündeter Brandsatz vorgefunden. Dieser war vor einem Wohnhaus an der Außenfassade eines dortigen Schnellrestaurants gezündet worden. Glücklicherweise kam es hier nur zu einer Verunreinigung der Hausfassade. Da bislang keine Hinweise auf die Täter vorliegen, bittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer hat in der Nacht bzw. am Morgen des 21.09. in Oberstedten verdächtige Personen gesehen oder sonstige verdächtige Feststellungen gemacht?

2. Erneuter Pkw-Aufbruch in Königstein,

Königstein, Querstraße, Mittwoch, 20.09.2023, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 21.09.2023, 07:55 Uhr

(da)Erst gestern berichtete die Polizei über zwei Autoaufbrüche in Königstein und Glashütten, heute kam ein dritter hinzu. Auch in diesem Fall brachen die Unbekannten zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Handwerkerfahrzeug auf und entwendeten Werkzeuge im Wert von über 10.000 Euro. Dazu begaben sich die Diebe auf ein Firmengelände in der "Querstraße" in Königstein, wo sie eine Seitentür eines Baufahrzeugs gewaltsam öffneten. Hinweise zu den Autoaufbrüchen nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06172) 120-0 entgegen.

3. Veranstaltungszelt mit Farbe besprüht, Usingen, Neuer Marktplatz, festgestellt am Donnerstag, 21.09.2023, 19:30 Uhr

(da)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen ein Veranstaltungszelt mit roter Farbe besprüht. Das Zelt stand seit mehreren Tagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße "Neuer Marktplatz" in Usingen. Beim Abbau am Donnerstagabend stellten die Verantwortlichen fest, dass Unbekannte das Zelt an mehreren Stellen mit roter Sprühfarbe beschmiert hatten. Da bislang keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Usingen unter (06081) 9208-0 um Zeugenhinweise.

4. Glück im Unglück für 24-jährigen Autofahrer, Bundesstraße 456, bei Grävenwiesbach, Freitag, 22.09.2023, 02:30 Uhr

(da)Glück im Unglück hatte am frühen Freitagmorgen ein junger Mann aus Grävenwiesbach bei einem Alleinunfall. Der 24-Jährige war mit seinem Pkw auf der B456 von Usingen in Richtung Grävenwiesbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er kurzzeitig von der Fahrbahn abgekommen und in den Grünstreifen neben der Fahrbahn geraten. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. In der Folge gelang es dem 24-Jährigen, sich aus eigener Kraft aus dem Fahrzeug zu befreien. Die Besatzung eines herbeigerufenen Rettungswagens untersuchte den Verunfallten, konnte aber keine Verletzungen feststellen. Er kam mit dem Schrecken davon. Anders erging es seinem Pkw. Er erlitt durch den Überschlag einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Hochtaunus für die kommende Woche:

Donnerstag, 28.09.2023: Oberursel, Homburger Landstraße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

