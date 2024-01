Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Stadtkreis Heilbronn vom Samstag, 26.01.2024

Heilbronn: Unfall mit mehreren Schwerverletzten Am Samstagmorgen, gegen 03.00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall mit 3 Fahr-zeugen und 4 schwer verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 40-jähriger BMW-Fahrer die Neckartalstraße im Bereich zwischen Saarlandkreisel und Schwa-bengarage in Fahrtrichtung Lauffen. Aus noch nicht abschließend geklärten Umständen befuhr er die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 21-jähriger Fahrer eines Opel konnte eine Kollision nicht verhindern. Der Opel war mit 3 Personen besetzt. Nach dem Zusammenstoß wurde der BMW gegen einen hinter dem Opel fahrenden Ford eines 36-jährigen Fahr-zeuglenkers geschleudert. Der Fahrer des BMW und die 3 Insassen des Opel wurden schwer verletzt. Es besteht keine Lebensgefahr. Der Fahrer des Ford blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 72.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 7 Fahrzeugen und 23 Mann, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zur Unfallaufnahme, Bergung und Reinigung der Fahrbahn war die Neckartalstraße für 3 Stunden voll gesperrt. Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

