Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Hundebesitzer wird tätlich - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, 25.01.24, gegen 14:00 Uhr, kam es am Südstrand, Höhe Fliegerdeich, nach bisherigen Erkenntnissen zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar und einem Hundebesitzer. Der Hundebesitzer wurde gegenüber dem Ehemann tätlich, als dieser ihn aufforderte, die beiden mitgeführten Hunde zurückzupfeifen. Der Hundebesitzer, welcher einen nicht angeleinten mittelgroßen hellen Hund und einen nicht angeleinten kleinen dunklen Hund bei sich führte, wird wie folgt beschrieben: ca. 40-45 Jahre alt, bekleidet mit einem grünen Parka, Jeanshose und Mütze. Wer hat den Vorfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem Hundebesitzer geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell