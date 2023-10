Polizei Köln

POL-K: 231011-2-K Fleisch und Käse auf Lebensmittelmesse gestohlen - Festnahme

Köln (ots)

Polizisten haben auf dem Messegelände in Köln-Deutz am Dienstagabend (10. Oktober) einen Mann (36) festgenommen, der Käse und Fleisch im Wert von rund 3.000 Euro gestohlen haben soll. Ein Sicherheitsmitarbeiter hatte gegen 21 Uhr beobachtet, wie der Besucher die Lebensmittel an einem Messestand in einen Koffer und eine Tragetasche packte und anschließend flüchten wollte. Zwei Security-Männer hielt ihn auf und informierten die Polizei.

Einsatzkräfte stellten einen auf dem Messeparkplatz geparkten BMW des Verdächtigen sicher und durchsuchten das Fahrzeug auf Anordnung der Staatsanwaltschaft. Neben weiteren mutmaßlich gestohlenen Lebensmitteln und mehreren 100 Euro, fanden die Polizisten mehrere Ausweisdokumente in dem Wagen. Der gebürtige Ukrainer soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (cr/kk)

