POL-K: 231011-1-K Mutmaßlicher Dieb dank polizeilicher Videobeobachtung in Kölner Innenstadt festgenommen

Köln (ots)

Unter den Augen der Videobeobachter auf der Leitstelle hat ein 16-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch (11. Oktober) auf dem Ebertplatz den Rucksack eines wohnungslosen schlafenden Mannes (43) gestohlen. Anschließend flüchtete er in Richtung Hansaring. Mitarbeiter der Videoleitstelle schickten eine Streife, die den 16-Jährigen mit dem Rucksack gegen 3.15 Uhr auf der Lübecker Straße stellte. Die Polizisten brachten den Jugendlichen zur Wache und anschließend in eine Jugendunterkunft. Den Rucksack händigten sie dem 43-Jährigen wieder aus. (ls/kk)

