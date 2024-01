Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Mit Pkw jedoch ohne Fahrerlaubnis im Stadtgebiet unterwegs - Polizei leitet Verfahren gegen 35-Jährige ein

Wilhelmshaven (ots)

Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Wilhelmshaven kontrollierten am Donnerstagnachmittag in der Friedenstraße einen Pkw, an dessen Steuer sie auf eine 35-jährige Wilhelmshavenerin trafen. Die Überprüfung ergab, dass die Fahrerin bereits seit Mitte letzten Jahres nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Die Beamten untersagten der 35-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell