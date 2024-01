Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 26.01.-28.01.2024

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Fußgängerin Am Freitagmorgen ereignet sich ein Verkehrsunfall zwischen einer Fußgängerin und einem Pkw. Die 63-jährige Fußgängerin überquert dabei unachtsam die Fahrbahn und wird von einer 61-jährigen Pkw-Führerin mit dem Pkw erfasst. Die Fußgängerin wird bei dem Verkehrsunfall verletzt und durch einen Rettungswagen in das Klinikum Wilhelmshaven verbracht.

Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Radfahrer Am Freitagabend überquert ein 58-jähriger Radfahrer ebenfalls unachtsam die Fahrbahn im Mühlenweg, ohne auf den bevorrechtigten Straßenverkehr zu achten. Dabei kollidiert der Radfahrer mit einem Pkw eines 45-jährigen Wilhelmshaveners. Bei dem Radfahrer kann eine Atemalkoholkonzentration von 1,75 Promille festgestellt werden. Eine Blutentnahme und die Einleitung eines Strafverfahrens waren die Folge.

Räuberischer Ladendiebstahl im Lebensmittelmarkt Am Freitagmittag kam es zu einem räuberischen Ladendiebstahl in einem Lebensmittelmarkt im Mühlenweg. Ein 32-jähriger Wilhelmshavener hatte zuvor drei Flaschen hochwertige Spirituosen aus dem Verkaufsregal unter seine Jacke gesteckt und fußläufig ohne zu bezahlen den Markt verlassen. Ein Mitarbeiter des Marktes nimmt die Verfolgung des männlichen Täters auf und kann ihn in der nahegelegenen Grenzstraße stellen. Dabei schlägt der Beschuldigte in Richtung des Mitarbeiters, trifft diesen jedoch nicht. Die zuvor entwendeten Glasflaschen wirft der Beschuldigte auf den Boden, diese gehen dabei zu Bruch. Die hinzugerufene Polizei nimmt die Personalien des Beschuldigten auf, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Containerbrände

Am Freitagabend, um 19:18 Uhr, geraten drei Altpapiercontainer in der Bismarckstraße in Brand. Diese werden durch die verständigte Feuerwehr abgelöscht. Die Ermittlungen bzgl. der Brandursache dauern an.

Brand einer Kleingartenhütte

Am Samstagnachmittag kam es zu einem Brand einer Kleingartenhütte im Triftweg. Dabei geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Anbau einer Kleingartenhütte in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr abgelöscht. Durch den Brand sind diverse Werkzeuge und Elektrogeräte sowie ein Teil der Kleingartenhütte selber zerstört worden. Die Ermittlungen bzgl. der Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell