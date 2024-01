Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht des PK Jever vom 26.01.24 - 28.01.24

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfallflucht:

Am Freitagvormittag in der Zeit von 08.45 Uhr bis 09.30 Uhr wurde ein ordnungsgemäß geparkter Pkw, Mazda 323, im Bereich der Beifahrertür stark beschädigt. Offensichtlich stieß ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken gegen den Mazda und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallflüchtigen oder dem verursachenden Fahrzeug machen könne, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Trunkenheit im Straßenverkehr:

Am Freitagabend gegen 18.31 Uhr kontrollierten Polizeibeamte aus Jever einen Pkw in Schortens, Ortsteil Accum. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch in der Atemluft des 54-jährigen Fahrzeugführers festgestellt werden. Als Folge wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Einbruche in Einfamilienhäuser:

In der Zeit vom 26.01.2024 bis 27.01.2024 brachen bisher unbekannte Täter in ein zur Zeit unbewohntes Einfamilienhaus in Jever, Ortsteil Cleverns und vom 27.01. bis 28.01. in ein Haus in Schortens-Middelsfähr ein. Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft oder Fluchtmittel geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Jever (Tel. 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Versammlung "Eine Region steht auf: Für Demokratie und gegen Rechtsextremismus":

Am Samstag, 12.15 Uhr bis 13.45 Uhr fand am Alten Markt in Jever eine angemeldete Versammlung "für Demokratie und gegen Rechtsextremismus statt". Die Versammlung wurde von circa 1.500 Teilnehmern besucht und verlief durchgehend friedlich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell