POL-WHV: Protestlage am Jade-Weser-Port - Landwirte blockieren Hauptzufahrtsstraßen seit den frühen Morgenstunden - Blockaden dauert an

Seit den frühen Morgenstunden findet eine Protestlage am Jade-Weser-Port statt, bei der seit 05:00 Uhr mittlerweile rund 40 Traktoren die drei Hauptzufahrtsstraßen zum Jade-Weser-Port blockieren. Im Einzelnen: - Blockade des Kreisverkehrs am Ende der BAB 29 durch fünf Traktoren - Blockade am JadeWeserPort-InfoCenter durch 13 Traktoren - Blockade an der Zufahrt "Zum Tiefen Fahrwasser" durch 18 Traktoren Seitens der Polizei werden Kooperationsgespräche mit den Teilnehmenden geführt. Ein Ende der Versammlungslage ist nicht absehbar. Über den X-Account wird über die Lage informiert, siehe Link https://twitter.com/Polizei_WHV_FRI.

