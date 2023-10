Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Löschung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermissten Mann

Ilmenau (ots)

Am 10. Oktober 2023 wurde durch einen Zeugen eine männliche Person in einem Fahrzeug in der Ortslage Ilmenau tot aufgefunden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass es sich dabei um den seit dem 22. September 2023 vermissten 56-jährigen Mann handelte. Ein Straftatverdacht besteht nicht. Zu den näheren Umständen werden zum Schutz von Persönlichkeitsrechten keine weiteren Angaben gemacht. Die Voraussetzungen für eine Öffentlichkeitsfahndung liegen nicht mehr vor. Es wird gebeten, auf die Veröffentlichung des Bildmaterials sowie der persönlichen Daten zu verzichten. (jd)

