LPI-GTH: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr - Zeugensuche

Gotha (ots) - Gestern Abend wurde die Polizei in die Eisenacher Straße gerufen, weil offenbar zwei unbekannte Personen im Begriff waren, in ein im Umbau befindliches Objekt einzudringen. Durch eine Zeugin wurden die mutmaßlichen Täter in ihrer Handlung gestört und flüchteten. Die Männer im Alter von 37 und 38 Jahren konnten durch die Polizeibeamten festgestellt werden. Gegen sie richten sich jetzt die Ermittlungen. ...

mehr