LPI-GTH: Männer bei Einbruch gestört

Eisenach (ots) - Am Vormittag vergangenen Mittwochs nahmen Polizeibeamte der Polizei Eisenach einen bundesweit gesuchten Straftäter fest. Der 29-Jährige aus Nordrhein-Westfalen stand im Fokus von Fahndern der dortigen Polizei und konnte als Kunde in einem Autohaus in Eisenach lokalisiert werden. Er gab zunächst falsche Personalien an und versuchte sich den polizeilichen Maßnahmen durch Flucht und massiven Widerstand ...

