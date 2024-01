Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unfallflucht in der Edzardstraße - Pkw Ford Focus beschädigt mehrere Fahrzeuge und entfernt sich von der Unfallstelle - Wer kann Hinweise geben?

Wilhelmshaven (ots)

Am 28.01.2024 erhielt die Polizei gegen 22:50 Uhr Kenntnis über einen Verkehrsunfall in der Edzardstraße, bei dem drei parkende Fahrzeuge von einem vorbeifahrenden unbekannten Verursacher beschädigt wurden, der sich anschließend von der Unfallstelle entfernte. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand fuhr der unbekannte Fahrzeugführer einen grauen oder silberfarbenen Pkw der Marke Ford Focus, der nach dem Unfall deutliche Beschädigungen rechtsseitig am Fahrzeug haben dürfte. An den drei parkenden Pkw entstanden ebenfalls Sachschäden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 in Verbindung zu setzen.

