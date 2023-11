Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen - Einbrecher machen Beute

Zwei Gartenhütten und ein Wohnwagen waren am Wochenende das Ziel von Einbrechern in Riedlingen.

Ulm (ots)

Die Unbekannten waren zwischen Samstag 19 Uhr und Sonntag 12.30 Uhr in einem Garten- und Wiesengrundstück in der Riedlinger Straße unterwegs. Innerhalb des weiträumigen Grundstücks machten sich die Täter an zwei Hütten und an einem Wohnwagen zu schaffen. Bei einer Holzhütte und an dem Wohnwagen brachen sie die Türen auf und suchten nach Wertgegenständen. Dabei stießen sie auf Arbeitsgeräte und Lautsprecherboxen. An einer Tür zu einer Hütte scheiterten die Unbekannten. Zurück blieb ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Riedlingen (Tel. 07371/938-0) hat Spuren an den Tatorten gesichert und sucht nach den Unbekannten.

