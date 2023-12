Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ampel von Lkw überfahren

Fahrer eingeschlafen

Im wahrsten Sinne des Wortes "eine Ampel überfahren" hat am Samstagmorgen gegen 06:45 Uhr ein Lkw in der August-Röbling-Straße. Der in Richtung Mittelhausen fahrende Citroën geriet auf Höhe der Autobahnauffahrt Erfurt-Mittelhausen auf eine Verkehrsinsel, überrollte dort mehrere Verkehrszeichen und kam an einer Ampel zum Stehen. Der 56-jährige Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon, hat sich nun jedoch aufgrund seines folgenreichen Einnickens wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten. Seinen Führerschein musste er noch am Unfallort der Polizei übergeben. Für die Unfallaufnahme und die Abschleppmaßnahmen wurde die Straße zwischenzeitlich gesperrt. Die Ampelanlage ist derzeit außer Betrieb. Der Schaden am vollständig zerstörten Lkw beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Kosten für die anstehende Reparatur der Verkehrseinrichtungen liegen im mittleren vierstelligen Bereich. (NW)

