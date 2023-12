Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unfall mit Verletztem - Zeugenaufruf

Erfurt (ots)

Am Freitag, den 15.12.2023 gegen 07:45 Uhr, ereignete sich in Linderbach am Globus ein Verkehrsunfall. Hierbei war ein Verkehrsteilnehmer auf der Weimarischen Straße stadteinwärts mit einem querenden Verkehrsteilnehmer, kommend vom Globus, kollidiert. Dabei kam es zu erheblichen Sachschaden und zu einem leicht verletzten Verkehrsteilnehmer. Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme kam es zur Staubildung. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtete haben, und welche Angaben zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Diese melden sich bitte unter 0361 / 7443-0 unter der Angabe der Einsatznummer 23512464. (ChSch)

