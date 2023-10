Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Alleinunfall mit Schwerverletztem

Greven (ots)

Am Sonntagabend (22.10.2023) ist es gegen 18.50 Uhr auf der Emsdettener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 20-jähriger Münsteraner war auf der Emsdettener Straße in Fahrtrichtung Greven-Reckenfeld unterwegs. In Höhe der Hausnummer 95 verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Ersten Erkenntnissen nach drehte sich der Citroen um 180 Grad und kollidierte dabei mit einem am Straßenrand geparkten Ford. In dem geparkten Auto waren keine Fahrzeuginsassen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bisher unbekannt. Der Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

