Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230918.7 Itzehoe: Geldbörse bei Einkauf gestohlen

Itzehoe (ots)

Am Donnerstag (14.09.23) tätigte ein 73jähriger Supermarktkunde aus Beringstedt seine Einkäufe gegen Mittag bei einem Supermarkt in der Lise-Meitner-Straße. Im Kassenbereich bemerkte dieser das Fehlen seiner Geldbörse, welche er in der Jackentasche transportierte. Ein unbekannter Täter entwendete die Geldbörse mitsamt 175 Euro Bargeld sowie persönliche Papiere und einer EC-Karte. Kurz nach der Tat versuchte der Dieb, die Karte bei einem Einkauf zu nutzen. Da dieser allerdings eine falsche PIN eingab, kam es zu keinen weiteren Schäden. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei, auf Wertsachen bei Einkäufen zu achten und diese möglichst sicher zu transportieren.

