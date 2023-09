POL-IZ: 230918.4 Oelixdorf: Zigarettenautomat durch Böller beschädigt

Albersdorf (ots) - Nach einem Feuer in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nacht zum vergangenen Freitag in Albersdorf hat die Polizei drei Tatverdächtige ermittelt. Gegen sie ergingen am Wochenende auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe drei Haftbefehle. Kurz nach Mitternacht kam es in einer Erdgeschosswohnung in dem Haus mit sieben Parteien in der ...

