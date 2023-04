Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand eines Pkw in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 22.04.2023 gegen 20:54 Uhr erhielt die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg Kenntnis von einem brennenden Pkw in der Robert-Koch-Straße in Wolgast. Bei Eintreffen der eingesetzten PVB brannte ein Pkw VW Golf bereits in voller Ausdehnung. Die Freiwilligen Feuerwehren Wolgast und Hohendorf erschienen mit 27 Kameraden vor Ort und übernahmen umgehend die Löscharbeiten. Trotz dessen brannte der Pkw vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Personen kamen nicht zu Schaden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von Brandstiftung ausgegangen. Die Kriminalpolizei hat noch am Ort die Ermittlungen übernommen und bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Polizeirevier Wolgast unter der Rufnummer 03836252224, in der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Im Auftrag David Haupt Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

