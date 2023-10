Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Einbruch in Bäckerei

Emsdetten (ots)

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Donnerstag (19.10.23) in eine Bäckerei am Grevener Damm eingebrochen und haben die Räume nach Diebesgut durchsucht. Die Täter beschädigten in der Zeit zwischen Mittwoch (18.10.23), 18.30 Uhr und Donnerstag, 04.50 Uhr eine Fensterscheibe und gelangten so in die Bäckerei, die sich neben dem Netto-Markt befindet. Der Spurenlage zufolge suchten die Täter intensiv nach Beute. Außerdem verwüsteten sie den Verkaufsbereich, die Küche und weitere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruch. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Emsdetten entgegen unter 02572/9306-4415.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell