LPI-J: Unterschätzt

Weimar (ots) - Am 16.08.2023 gegen 11:40 Uhr fuhr der Fahrer eines Transporters am Rathenauplatz in Richtung Ernst-Kohl-Straße. Hierzu musste er die Carl-August-Allee überqueren. Dabei übersah er einen in Richtung Weimar-Atrium fahrenden Mopedfahrer und es kam zur Kollision. Dabei wurde der 72-jährige Mopedfahrer leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar ...

