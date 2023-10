Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Baustellencontainer

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Zeit von Montag (16.10.), 15.30 Uhr bis Dienstag (17.10.), 07.15 Uhr gewaltsam Zugang zu der Baustelle an der Matthiasstraße verschafft. Die Täter brachen im Baustellenbereich am Rathaus zwei dort stehende Container auf und entwendeten daraus ein Handy und eine Kamera. Die Höhe des Sachschadens liegt nach ersten Schätzungen im mittleren dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich bei der Wache in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

