Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verletzte Fußgängerin nach Verkehrsunfall

Neuss (ots)

Eine 74-jährige Neusserin befuhr am Montag (21.11.), gegen circa 10:30 Uhr, mit ihrem Pkw in Neuss die Bergheimer Straße in Fahrtrichtung Rosmarinstraße. An der Kreuzung Bergheimer Straße / Am Südpark / Hubertusweg wollte sie in Richtung Rosmarinstraße wenden. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine 81-jährige Fußgängerin. Diese überquerte die Kreuzung an einer grünen Ampel und wurde beim Wendevorgang der Pkw-Fahrerin von dem Fahrzeug erfasst.

Sie stürzte zu Boden und wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat Neuss hat die Ermittlungen aufgenommen.

