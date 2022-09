Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Scheibe eingeschlagen - Einbruch in Café

Lippstadt (ots)

In den frühen Morgenstunden am Samstag, um 04.00 Uhr, wurde ein Alarm aus einem Café im Grünen Winkel gemeldet. Bislang unbekannte Täter hatten sich Zugang zu dem Café verschafft, indem eine Fensterscheibe an der rückwärtigen Seite des Objektes eingeschlagen wurde. Auf diese Weise waren die Täter in das Objekt gelangt und hatten im Inneren alles durchsucht. Zur Schadenshöhe, insbesondere zur erlangten Beute, liegen noch keine konkreten Aussagen vor. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ. Die Polizei Lippstadt sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit gegen 04.00 Uhr im Umfeld der Tatörtlichkeit etwas Verdächtiges festgestellt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lippstadt, Tel. 02941 - 9100 0 oder die Polizei in Soest, Tel. 02921 - 9100 0, entgegen. (hn)

