POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle

Waiblingen - Verkehrsunfall mit Verletzten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Sonntag gegen 13:20 Uhr befuhr ein 62-Jähriger die Schmidener Straße in Richtung Talstraße mit seinem PKW SEAT. Auf Höhe der Einmündung der Fuggerstraße verlor er, offenbar aufgrund einer medizinischen Ursache, die Kontrolle über sein Auto, kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte ungebremst gegen einen Steinbrunnen. Der 62-Jährige wurde durch die Feuerwehr Waiblingen aus dem Auto gerettet. Sowohl er, als auch sein 29-jähriger Beifahrer mussten anschließend mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Ein Rettungshubschrauber war ebenfalls zu dem Verkehrsunfall entsandt worden. Dieser musste auf einer Freifläche hinter dem Berufsbildungswerk im Bereich der Steinbeisstraße landen. Der Gefahrenbereich um den Hubschrauber wurde durch Polizeistreifen abgesperrt. Diese Absperrung ignorierte eine 70-jährige Fußgängerin und beachtete auch nicht die entsprechende Aufforderung der Polizeibeamten. Sie ging in Richtung des Rettungshubschraubers und musste schließlich festgehalten werden. Hierbei leistete die Frau Widerstand, versuchte anschließend die Beamten zu beißen und trat mit den Beinen nach ihnen. Sie musste letztendlich zu Boden gebracht und festgenommen werden. Eine Beamtin wurde durch die Frau leicht verletzt. Die 70-Jährige wurde nach Durchführung der erforderlichen strafprozessualen Maßnahmen wieder entlassen.

Gem. Weinstadt-Schnait - Motorrad stößt frontal mit PKW zusammen

Am Sonntag gegen 16:00 Uhr befuhr ein 21-Jähriger die Kreisstraße von Schnait in Richtung Baach mit seinem Motorrad Aprilia. Etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang Schnait geriet er in einer unübersichtlichen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden PKW Audi eines 56-Jährigen zusammen. Durch den Aufprall wurde der 21-Jähriger über das Auto geschleudert und blieb hinter dem Auto auf der Fahrbahn liegen. Er erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 40.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die Straße bis 18 Uhr voll gesperrt werden.

Gem. Welzheim - Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Sonntag gegen 15:55 Uhr fuhr ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad Honda auf der Landesstraße 1080 von Welzheim in Richtung Laufenmühle. In einer Rechtskurve verlor er aus unbekannter Ursache die Kontrolle über das Motorrad, geriet in den Randstreifen und stürzte. Der 24-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

