Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Oldenburg in Holstein

Feuer in Gemeinschaftsschule - Kriminalpolizei ermittelt

Lübeck (ots)

Am Freitagmorgen (04.03.) brach in der Wagrinschule in Oldenburg/Holstein ein Feuer aus. Personen wurden nicht verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Oldenburg/Holstein hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Es besteht der Verdacht der Brandstiftung.

Gegen 05:40 Uhr wurden Einsatzkräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu dem Brand in der Hoheluftstraße alarmiert. Beim Eintreffen vor Ort konnte festgestellt werden, dass die Mensa der Schule stark verqualmt war. Durch das Feuer wurde die Einrichtung eines Büros zerstört.

Um 07:50 waren die Brände vollständig gelöscht. Personen wurden nicht verletzt, zur Einsatzzeit befanden sich noch keine Schülerinnen und Schüler in dem Gebäude. Der Gesamtschaden wird auf eine mittlere fünfstellige Summe geschätzt.

Die Kriminalpolizei Oldenburg ermittelt jetzt in alle Richtungen. Zeugen, die im Bereich der Wagrinschule in den frühen Morgenstunden auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Oldenburg unter der Telefonnummer 04361/10550 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell