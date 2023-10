Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Ibbenbüren (ots)

Am Freitag (13.10.) kam es gegen 15.22 Uhr auf der Laggenbecker Straße (K19) zu einer Verkehrsunfallflucht mit einem leicht verletztem Pedelec-Fahrer. Ein 30-jähriger Mann aus Ibbenbüren befuhr mit seinem Pedelec die Laggenbecker Straße aus Richtung Osnabrück kommend. In Höhe der Hausnummer 42 überholte ihn ein Fahrzeug. Der Pkw touchierte mit seinem rechten Außenspiegel den Lenker des Ibbenbüreners. Der Pedelec-Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Fahrzeug um einen silbernen SUV der Marke Honda handeln. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451-591-4315.

